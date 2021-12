Riempiamo una ciotola, ecco l’iniziativa solidale per gli amici a quattro zampe

Un piccolo gesto, a volte, può fare la differenza per chi ne ha veramente bisogno. Questo lo scopo di “Riempiamo una ciotola”, l’iniziativa in programma sabato 11 dicembre presso il negozio di toelettatura 007er di Via E. Bona 12, a Biella, dove si darà vita ad una raccolta cibo per animali in difficoltà.

“In questo periodo più che mai abbiamo bisogno del vostro aiuto – spiegano gli organizzatori – La proprietà, sempre attenta e sensibile a queste problematiche, regalerà a tutti quelli che contribuiranno alla raccolta cibo buoni sconti su alcuni servizi, proprio per incentivare le donazioni”.