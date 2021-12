Pettinengo: asta pubblica per vendita di autocarro

Il 28 dicembre alle 9,00, nell’ufficio tecnico del Palazzo Municipale di Pettienengo in Via C. Bellia 40, piano primo, si procederà all’incanto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta per la vendita di un autocarro privato trasporto cose modello BREMACH - targa BB070SF - Telaio ZE8T354IRN0300698 - immatricolato 04/02/1999 – scadenza revisione 10/10/2022 – completo di lama sgombra neve e spargisale.

Tale mezzo viene alienato nello stato in cui si trova come descritto in precedenza ed è visibile, previo appuntamento, in deposito comunale. Prezzo complessivo (non scorporabile) a base d’asta pari ad € 12.000,00; I partecipanti all’asta dovranno presentare offerta espressa in aumento con rialzi di valore minimo pari ad € 500,00 rispetto al prezzo sopraindicato, posto a base di gara.

Il prezzo offerto sopra specificato dovrà essere scritto in cifre e in lettere, dovrà essere redatto su carta bollata da € 16,00 e sottoscritto con firma leggibile per esteso, seguito dall’indicazione del luogo e della data di nascita dell’offerente.

Cauzione: € 1.200,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta.