Magnano, l’associazione Agrimagnano apre le porte della biblioteca per bilancio lavori

Nel corso dell’estate appena trascorsa l’associazione Agrimagnano aveva espresso la volontà di riqualificare l’edificio della biblioteca del Comune di Magnano, con il preciso intendo di riportare all’attivo un luogo rimasto inutilizzato dopo la sua costruzione.

Nel frattempo i lavori sono proseguiti e l’associazione, seppur non si sia ancora giunti a conclusione dell’intervento, intende mostrare i risultati finora ottenuti. Per l’occasione, mercoledì 8 dicembre dalle ore 14 alle 17, le porte della biblioteca di via Sosio 6 saranno aperte per chiunque volesse vedere lo stato dell’arte. Green Pass obbligatorio.