Scuola Pallavolo Biellese apre al Sitting Volley

Mercoledì 8 dicembre, al Palapajetta, la Scuola Pallavolo Biellese organizzerà un Open Day per la disciplina del Sitting Volley. Ospite Federico Blanc, che è stato il capitano della nazionale italiana di Sitting Volley e descrive il suo sport come uno “strumento per unire nell’uguaglianza”.

“Tutti i giorni cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi che lo sport è passione ed inclusione - inizia Giusi Cenedese -. Questa iniziativa è il miglior modo per trasmettere questa idea e le parole di Federico Blanc portano un messaggio importante, che è alla base della decisione di SPB di aprire le porte a questa meravigliosa disciplina. Siamo onorati ed entusiasti di iniziare questo percorso proprio con Federico e la squadra di Sitting Volley della società Chieri 76 del presidente Filippo Vergnano. Non vediamo l’ora di trasmettere a tutti gli atleti biellesi i valori di questo sport.”

Il ritrovo sarà al Palapajetta alle 15 di mercoledì 8 dicembre. Si assisterà ad una breve spiegazione delle regole e ad una partita amichevole di Sitting Volley per la prima volta nel Biellese! A seguire gli atleti delle giovanili e il pubblico presente nel palazzetto potranno scendere in campo e provare a giocare in prima persona.