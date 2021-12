Rally & Co, ultima gara di stagione a Castiglione Torinese

Ultima gara di stagione questa volta per una gara di auto moderne per il portacolori della scuderia Rally & Co Marco Bertinotti al 5°rally di Castiglione Torinese affiancato in questa occasione da Patrick Varale.A bordo della Peugeot 208 della scaccomatto racing hanno affrontato i 57 km di tratti cronometrati delle colline vicino a Castiglione riprendendo confidenza con un mezzo moderno dopo tante gare con la Porsche nei rally storici.

Una gara in crescendo quella dei due biellesi che li ha portati nel finale ad agguantare la 24°posizione assoluta e la seconda di classe r2b un risultato comunque lusinghiero per il campione italiano assoluto conduttori auto storiche.