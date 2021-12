Botalla TeamVolley torna alla vittoria, 3-1 al CalTon

Il Botalla TeamVolley di Serie D torna finalmente alla vittoria (3-1), e lo fa contro la formazione canavesana del CalTon Volley, seconda forza del campionato. Una vittoria importante per le giovani biancoblù allenate da Gianluca Cuda, sia per i tre punti in classifica che per il morale.

«Sono molto soddisfatto di questo successo - ha commentato alla fine della partita coach Cuda - perché arriva ad una settimana dal match contro Lanzo, in cui dovremo assolutamente fare bene. Forse in pochi si aspettavano la vittoria di stasera, io invece ci credevo. Ho visto segnali importanti la scorsa settimana, pur nella sconfitta, contro la capolista. Abbiamo mantenuto un'attenzione molto alta per tutta la partita e ho visto una squadra che si è aiutata nei momenti di difficoltà. Oltre a questo, c'è la costante crescita delle più giovani che non può non farci piacere».

E aggiunge: «Già il primo set poteva essere nostro, ma in alcune situazioni siamo state un po' disordinate e poco lucide, mentre negli altri tre le ragazze sono state veramente molto ordinate, hanno sbagliato poco e realizzato molti punti. Spero che questa bella vittoria possa dare nuova linfa a tutto il gruppo-squadra per affrontare al meglio i prossimi incontri in calendario». La soddisfazione è palpabile anche nelle parole di Giulia Allorto che nell'immediato dopo partita ha affermato: «Oggi abbiamo finalmente dimostrato quanto valiamo in campo. È stata un bella partita, la squadra avversaria era sotto pressione e noi siamo riuscite a sfruttare questa situazione mettendole in difficoltà. Dobbiamo ancora lavorare molto, ma oggi si sono visti molti miglioramenti, sia nell'atteggiamento che tecnicamente. Nel primo set non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto e non siamo riuscite a chiuderlo. Dal secondo set in poi abbiamo dato il 100% giocando con attenzione ogni pallone e abbiamo portato a casa la vittoria. La prossima settimana abbiamo un'altra partita importante e dobbiamo lavorare per arrivare pronte».

BOTALLA TEAMVOLLEY - CALTON VOLLEY 3-1

Parziali: 23-25, 25-23, 25-22, 25-19

TeamVolley: Lorenzon 7, Silvestrini 12, Vodopi 16, Nanì 5, Scoleri 6, Allorto ne, Cena ne, Perissinotto 15, Biasin 7, Damo, Pelliciari ne, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

ALTRI RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI U18 ECCELLENZA

BONPRIX TEAMVOLLEY - CERUTTI INOX OMEGNA PALLAVOLO 3-0

Parziali: 25-19, 25-18, 25-15

TeamVolley: Lorenzon 5, Levis 17, Biasin C. 5, Zatta 12, Biasin B. 7, Caramori 7, Tallia, Di Stefano, Nanì, Pelliciari ne, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia.

Le partite di U16 e U14, entrambe impegnate contro le pari età del Rosaltiora Verbania sono state rinviate per motivi legati al Covid e saranno recuperate rispettivamente domani, martedì 7 dicembre, e sabato 18 dicembre.