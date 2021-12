Lanciafiamme in carcere, Lega Biella: “Segnalato fatto, ora consegna documentazione a Molinari”

“Per l’ennesima volta ci troviamo a dover esprimere solidarietà alla Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Biella: apprendiamo infatti che un detenuto avrebbe costruito una specie di lanciafiamme utilizzando le bombolette del fornellino del gas. Ci chiediamo come sia possibile che in carcere si possano utilizzare dei fornelli a gas e anche come mai ai detenuti non venga fornito un fornellino elettrico”. A scriverlo, in una nota stampa alle testate locali, il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessio Ercoli e il vicepresidente della Commissione Sicurezza del comune di Biella Gianni Ferrari.

“Qualcuno potrebbe pensare che i vari problemi, che sistematicamente sorgono in carcere, siano dovuti alla mancanza di controllo e vigilanza. Noi sappiamo che non è cosi! Abbiamo più volte parlato con i rappresentanti delle categorie sindacali presenti presso la struttura e sappiamo con quale professionalità agiscono e lavorano – spiegano - Il 21 di dicembre avremo in consiglio comunale l’audizione della garante dei detenuti, la Dott. Caronni, la quale lamenta delle criticità nei confronti dei detenuti. Vedremo di capire di cosa si tratta e se effettivamente esistano. Quello che pochi prendono in considerazione sono invece le criticità e le difficoltà con cui tutti i giorni gli agenti devono confrontarsi per garantire la sicurezza della struttura penitenziale. Come Lega ci siamo mossi e ci muoveremo in tal senso. Abbiamo già segnalato il fatto all’On. Tonelli tramite la nostra deputata Cristina Patelli e consegneremo ampia documentazione contenente le vicende, le segnalazioni e le denunce pervenuteci in questi mesi all’On. Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, in occasione della sua futura visita a Biella”.