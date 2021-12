Valdilana, Una zampa lava l’altra a sostegno dell’ambulanza veterinaria

Una delle iniziative che hanno avuto più successo nel territorio biellese è sicuramente quella dell’ambulanza veterina di Alessandra Pilotto che, dopo l’entrata in attività nel febbraio 2021, ha iniziato a coprire sempre più Comuni. Per poter proseguire ed espandere la sua opera, l’associazione Ambulanze Veterinarie Italia ha organizzato una cena benefica dal suggestivo nome “Una zampa lava l’altra”, in programma per la sera di venerdì 10 dicembre presso il ristorante Caffè al Centro di Trivero.

A partire dalle 20:30, in via Guglielmo Marcon 41, verrà servita una cena a base di pietanze vegetariane nel pieno rispetto della salvaguardia verso gli animali. Il menù pensato per la serata è costituito da un antipasto, sformatino ai funghi oppure una torta salata alla zucca; un primo piatto di risotto alla carbonara vegetariana e acqua e caffè. La cifra richiesta per la partecipazione è di 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Per prenotarsi è possibile chiamare Stefano al 331.4341517.