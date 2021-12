Réseau Entreprendre Piemonte, il primo incontro della sezione biellese

E’ stato un incontro particolarmente partecipato e coinvolgente, quello che la sezione biellese di Réseau Entreprendre Piemonte, la rete solidale di imprenditori senior che ha lo scopo di supportare chi ha un’idea imprenditoriale per farla crescere sul territorio, ha organizzato nei giorni scorsi con l’Unione Industriale Biellese. Dopo la visita al lanificio F.lli Piacenza, quasi 30 partecipanti si sono riuniti nella sala conferenze Uib. Durante l’incontro, i rappresentanti di 9 startup si sono confrontati con imprenditori biellesi e mentor piemontesi.

Le startup presenti: Re-box; Pharmacure; Orangogo; Atech; Mercato Itinerante; Nabumbo; Retworld; Syndiang. Stefania Ottino con la sua idea imprenditoriale Giovanni Radis, presidente Réseau Entreprendre Piemonte, afferma: “Siamo veramente soddisfatti del lavoro svolto con Unione Industriale Biellese e gli imprenditori biellesi per l’avvio della sezione territoriale di Réseau Entreprendre Piemonte. L’evento di lunedì scorso è stata un’ottima occasione per generare un confronto tra startup ed imprenditori senior nell’intento di scambiare buone pratiche, fare networking e raccogliere le esigenze delle startup per accompagnarle al meglio”.

“E’ stato un momento di confronto particolarmente vivace e ricco di spunti – aggiunge Christian Zegna, membro di R.E.P. e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib – da un lato, infatti, è emerso da parte delle startup il desiderio di confrontarsi con chi ha più esperienza e, dall’altro, va sottolineata la generosità degli imprenditori senior per essersi prestati a raccontare esperienze e elargire consigli. Il contatto fra questi due punti di vista, che è lo scopo di eventi come questi, è la scintilla che può rafforzare il nostro tessuto industriale locale”.Ad oggi, fra gli imprenditori e manager biellesi che aderiscono a R.E.P., figurano Giovanni Vietti, Paolo Barberis Canonico, Pier Francesco Corcione, Giancarlo Ormezzano, Christian Zegna e altri imprenditori che sono stati accompagnati nella creazione della loro nuova impresa, come Guido Frascadore (Vidra) e Roberto Negro (Kamzan). L’Unione Industriale Biellese ospita e supporta la sezione locale di Réseau Entreprendre Piemonte, nata nel luglio 2021.

Réseau Entreprendre: numeri e obiettivi

Réseau Entreprendre Piemonte fa parte di Réseau Entreprendre, rete internazionale di associazioni di imprenditori nata in Francia nel 1986 che ora è presente in 11 Paesi, con 130 sezioni territoriali. Nel mondo, 13.000 imprese sono state accompagnate da Réseau, dall’idea alla concretezza dell’operatività. Sono stati 130.000 i posti di lavoro creati. Su 14.500 imprenditori che fanno parte della rete mondiale di Réseau, 9.500 sono i soci: le ore di volontariato offerte dai mentori ai loro assistiti sono state 180.000. La famiglia Mulliez, che ha fondato Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, ha creato questa rete come forma di “restituzione” verso i luoghi che avevano sostenuto i loro progetti imprenditoriali con la mission di supportare la nascita di nuovi imprenditori “perché gli imprenditori creano posti di lavoro”. Réseau Entreprendre Piemonte è un’Associazione senza scopo di lucro riconosciuta, attiva in Piemonte da più d 10 anni.

In questo periodo ha contribuito a creare 53 imprese, 18 delle quali stanno ultimando il loro percorso di accompagnamento. Sono stati oltre 350 i posti di lavoro diretti generati ai quali vanno aggiunti ulteriori 250 posti di lavoro indiretti. Tali neoimprese operano in più di 16 settori imprenditoriali diversi. L’attività di Réseau Entreprendre Piemonte è realizzata grazie all’impegno di circa 70 associati, che hanno offerto ai giovani, nell’ultimo anno più di 7.000 ore di mentoring. L’Associazione ha avviato programmi di accompagnamento specifico per le startup innovative, le imprese femminili e a partire dal 2021 ha lanciato Impact + per le imprese sociali e le innovative a vocazione sociale.