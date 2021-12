Come sarà l’industria alberghiera nel 2022?

La diffusione del COVID-19 all’interno della quotidianità è stata forse la sfida più difficile da affrontare per turismo e industria alberghiera, tra fiere cancellate e alberghi svuotati in seguito alle restrizioni per viaggi ed eventi di piacere.

Il calo e la perdita di domanda per il settore alberghiero durante il 2020 è stato il momento adatto per far riflettere all’industria su dove muoversi per il futuro: abbassare i prezzi risolverà o no tutti i problemi? Come bisogna adattare le politiche legate alla cancellazione della prenotazione quando un virus imperversa con o senza vaccino? Serve un nuovo software gestionale per hotel per adattarsi al futuro?

Per sapere come muoversi è bene conoscere tre delle tendenze dell’industria alberghiera per il 2022.

Per un futuro migliore: l’importanza dell’ecologia per un hotel sostenibile

Dal 2018 in poi alla sigla FFF c’è solo un termine da associare: Fridays for future. Il cambiamento climatico sta lasciando lunghe ombre sul tessuto sociale e ciò si rispecchia anche in una variazione dei gusti della clientela.

Cos’è un Hotel sostenibile?

Una struttura ecologica, costruita in maniera eco-friendly, attenta agli sprechi (cosa che, per di più, permette di risparmiare denaro nella gestione) e in grado di risparmiare energia.

Nel corso del 2022 e dei prossimi anni sempre più persone sceglieranno dove passare la notte anche in base a caratteristiche di questo tipo, motivo per cui muoversi prima significa risparmiare lavoro dopo.

Realtà virtuale e aumentata nel mondo alberghiero sono possibili.

Le tecnologie dietro la realtà virtuale e la realtà aumentata hanno da poco lasciato il mondo delle nicchie e si stanno approcciando a una fruizione più mainstream, elemento che verrà ancor di più incentivato dalla scelta di Mark Zuckerberg di puntare il futuro del suo colosso informatico proprio sulla costruzione di un metaverso.

Questo cosa vuol dire per gli albergatori?

Vuol dire che, grazie a queste tecnologie che diventeranno progressivamente più popolari, sarà possibile mostrare ai clienti con un dettaglio e una cura impossibili prima, la qualità del proprio servizio.

Chi va in vacanza potrà imbracciare un visore e visitare la propria stanza in anticipo grazie alla realtà virtuale oppure, all’interno della struttura, potrà usufruire di una comoda mappa interattiva in realtà aumentata per ottenere più informazioni sul proprio soggiorno, giusto per fare due esempi.

Applicare i vantaggi dell’IoT all’industria alberghiera

L’internet of things o IoT è un termine con cui si definisce un evoluzione dell’internet che conosciamo oggi in una vasta rete di oggetti interconnessi tra loro.

Parlare d’IoT nell’industria alberghiera significa applicare soluzioni di domotica a una struttura, andando anche a incontrare i gusti dei clienti più facoltosi che, magari utilizzano già tali soluzioni all’interno del loro domicilio.

Utilizzando saggiamente i vantaggi offerti da questa tipologia di tecnologie è possibile ottenere dei vantaggi in termini economici. Le tecnologie legati al mondo IoT permettono di contenere costi di gestione e di mantenimento della struttura, integrando automatismi della cura della persona e nella pulizia della struttura. Sul lungo termine questa scelta corrisponde a un risparmio economico il cui impatto non è da sottostimare.