Galleria Montmartre, da oltre 20 anni una “finestra d’arte contemporanea” del Biellese

Nel centro di Biella, da 28 anni, si trova una realtà del territorio che sposa l’arte sotto ogni sua forma: si tratta di Galleria Montmartre, il negozio di Romina Moglia che propone una vasta selezione di opere uniche e multipli realizzate da artisti affermati ed emergenti provenienti da tutt’Italia. Romina accoglie i clienti e tutti gli appassionati del mondo artistico, organizzando, di tanto in tanto, delle esposizioni all’interno della stessa galleria.

L’attività prende vita nel 1993 da un’idea di Romina e della madre, da sempre appassionate d’arte, che iniziano a proporre le loro opere - attraverso laboratori di cornici - fino ad inserire, nel tempo, nuovi ed accattivanti artisti di diverse correnti. Dalle opere più classiche a quelle più moderne, all’interno della galleria di Piazza Adua è difficile non rimanere ammaliati dalle forme e dai colori che animano il negozio.

“La nostra passione, accompagnata dalla nostra esperienza acquisita in questi anni, ci ha permesso di sviluppare un servizio di assistenza dei nostri clienti completo e minuzioso, per “coccolarli” ed aiutarli a trovare i quadri ideali per la loro casa. Dopo un’attenta analisi dei loro desideri e del tipo di abitazione, il nostro obiettivo è quello di aiutarli a creare la giusta atmosfera all’interno dei loro spazi, accontentando sempre le loro richieste” racconta Romina.

L’ultimo passaggio dell’acquisto avviene all’interno del laboratorio di cornici: il servizio di montatura permetterà al cliente di avere una cornice realizzata su misura, per il soggetto appena acquistato o per altri soggetti che ha già in casa. Il negozio si occupa inoltre dei servizi di pulitura e di restauro di dipinti e cornici.

“Le nostre sono cornici artigianali che vestono l’arte e la conservano; i materiali che utilizziamo sono privi di acidi e i legnami sono trattati con prodotti antitarlo - spiega Romina. - La qualità del prodotto che realizziamo, per noi, è tutto e deve essere pregiata come il quadro che ospita all’interno”. In negozio sono disponibili anche vetri polarizzati, che proteggono le opere dai raggi solari, e antiriflesso.

Molte delle opere a disposizione in negozio sono visionabili anche all’interno del sito www.galleriamontmartre.it, in cui si potranno trovare tutte le novità e le esposizioni in programma in galleria.

Per chi non potesse recarsi fisicamente in negozio, Galleria Montmartre spedisce i propri acquisti direttamente a casa utilizzando imballaggi resistenti ed in totale sicurezza.

Galleria Montmartre si trova a Biella (BI), in Piazza Adua 9.

Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 19.

Per informazioni: 015 8494865 – galleriamontmartre93@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Artecontemporaneabiella

Instagram: www.instagram.com/galleriamontmartrebiella