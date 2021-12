Incidente tra mezzi pesanti sulla Torino-Milano, c'è un ferito grave

C'è un ferito grave nell'incidente che ha coinvolto, intorno a mezzogiorno, tre mezzi pesanti in viaggio sulla Torino - Milano. Per una delle persone coinvolte, infatti, è stato necessario far intervenire l'elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso.

L'incidente è avvenuto all'altezza del casello di Borgo d'Ale in direzione Milano e la dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Novara Est: l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per estrarre del conducente di uno dei tre autocarri che trasportava mascherine chirurgiche e che aveva tamponato il veicolo che lo precedeva.

All'arrivo dei soccorsi, infatti, l'uomo, seriamente ferito, risultava bloccato tra le lamiere. Per i soccorsi sono stati impegnati una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris dei Vigili del Fuoco e una squadra del distaccamento volontario di Santhià, oltre all'elisoccorso del 118 e alla Pal di Livorno Ferraris che ha prestato invece soccorso a un altro autista lievemente ferito.

Il traffico ha subito pesanti ripercussioni per la necessità di mettere in sicurezza e rimuovere i mezzi pesanti coinvolti.