Tra asini a spasso per Lessona, recuperati dai Carabinieri

Animali a spasso per Lessona. Tre asini hanno vagato senza meta per le vie del centro abitato. A segnalarli al 112 alcuni passanti. Sul posto si è portata una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cossato che ha individuato gli animali, apparentemente spaventati.

I militari sono riusciti a legarli e a farli pascolare in un prato poco distante, in attesa dell'arrivo del proprietario. I quadrupedi, in apparente buono stato di salute, avevano oltrepassato probabilmente il recinto elettrico disattivato, a causa di un malfunzionamento. Non si sono segnalati danni a persone o cose.