Biella, maxi scontro tra tre auto per una mancata precedenza al Villaggio (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

È stata molto probabilmente una mancata precedenza la causa del maxi incidente stradale avvenuto al Villaggio Lamarmora di Biella, poco dopo le 13.30 di oggi, 7 dicembre. Tre auto si sono scontrate in maniera violenta e l'impatto ha attirato l'attenzione dei residenti del quartiere.

Dalle prime informazioni raccolte, una donna sarebbe stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti. Sul posto gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno le responsabilità e l'esatta dinamica dell'accaduto.