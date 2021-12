Asl Bi alla mamma in attesa del molecolare: "Prenotazione del tampone anche dal medico"

E' di oggi al nostro giornale (leggi qui) la denuncia di una mamma il cui figlio è risultato positivo a un test effettuato in farmacia che da giorni vive relegata in casa con l'intera famiglia in attesa del tampone molecolare dell'Asl per l'eventuale conferma.

Questa la nota dell'Asl Biella in merito che chiarisce la procedura: "Questa segnalazione è utile per ricordare che, in caso di tampone rapido positivo, la Farmacia trasmette l'informazione all'ASL e contestualmente al cittadino interessato, che può ottenere la prenotazione del tampone molecolare e l'attivazione della quarantena contattando direttamente il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, se si tratta di un minore".

"Il servizio di contact tracing dell'ASL - puntualizza ancora l'azienda sanitaria - in questo modo può intervenire sul tracciamento dei contatti e l'utente, nel frattempo, rivolgendosi al proprio medico, può ricevere un riscontro puntuale e indicazioni rispetto al trattamento degli eventuali sintomi".