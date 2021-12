Lo ‘speciale’ Babbo Natale di Autolavaggio Spunton si occupa della pulizia e della cura dell’auto

Il Natale sta arrivando: Christian e Silvia, di Autolavaggio Spunton, sono pronti ad accoglierlo portando un tocco di festa all’interno del suo centro specializzato. Sono già arrivate le scatole e i cesti personalizzabili, da realizzare con tutti i prodotti e i servizi dedicati alla pulizia ed alla cura dell’auto.

Oltre a tutta la linea di prodotti specializzati per la pulizia, si potranno trovare anche i simpatici “profumotti” da appendere all’interno della macchina, oppure i buoni regalo per effettuare lavaggi (che potranno essere semplici lavaggi esterni, oppure completi che comprendano anche gli interni), scegliendo se acquistarne uno singolo oppure pacchetti da più trattamenti, da utilizzare in un lungo periodo.

Autolavaggio Spunton si trova a Biella, in via Cottolengo 22.

Tutti i servizi di Autolavaggio Spunton sono visibili all’interno del nuovo sito: www.autolavaggiospunton.com

Tel. 015 8496220 autolavaggiospunton@alice.it

Facebook: www.facebook.com/autolavaggiospunton

Instagram: www.instagram.com/spunton_biella