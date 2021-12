Una mano sul cuore, ancora un giorno per partecipare alla raccolta fondi del rallista Tasinato

Manca ancora un giorno alla cerimonia che concluderà la campagna di raccolta fondi “Una mano sul cuore”, lanciata dal rallista Pier Tasinato con lo scopo di donare un iniettore angiografico al reparto di cardiologia di Biella.

Domani, mercoledì 8 dicembre, gli attori principali si ritroveranno presso il B&B Il Cortile, in via Pietro Bora 22 a Chiavazza, per celebrare il momento della donazione. È dunque ancora possibile partecipare accedendo alla piattaforma che ospita la raccolta fondi, all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/98quf-una-mano-sul-cuore?qid=6d9a49821bdf3959e545393d0da08f28.

Durante la cerimonia, accompagnata da un aperitivo, ci sarà l’esposizione della macchina adornata con i simboli della campagna e degli sponsor che hanno contribuito all’iniziativa, i quali saranno presenti anche con bandiere e striscioni nell’area dedicata all’evento. L’evento si svolgerà secondo le nuove normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre e avrà luogo anche in caso di neve. Necessario il Green Pass.