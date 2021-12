Provincia e Comune di Biella pronti con il piano neve in vista delle precipitazioni attese già dalla nottata

Le previsioni meteo danno fiocchi di neve anche a bassa quota da questa notte fino a domani, anche se non per l'intera giornata. E Provincia di Biella e Comune sono pronte ad affrontare neve e ghiaccio, anche se qualche disagio non può essere escluso.

"Non parlo di Biella, ma dell'Italia in generale - commenta il vice presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - , siamo abituati a volere le strade come se non ci fosse neve, quando nevica, ma non può essere così. In Norvegia le strade sono per esempio sempre bianche. A Biella spendiamo oltre 2 milioni per una stagione, per i nostri 800 chilometri di strade. E' una follia. Adesso in ogni caso le ditte alle quali abbiamo fatto il contratto sono tutte pre allertate, ma è la prima nevicata, le strade sono molto salate, non si può escludere qualche disagio. Va bene che domani è anche festa e la gente non dovrebbe uscire presto di casa per andare a lavorare. In ogni caso è sempre più facile comunque sempre pulire 15 centimetri che 2".

L'assessore alla Viabilità del Comune di Biella Giacomo Moscarola raccomanda prudenza a chi è alla guida: "Dal pomeriggio di oggi si procederà con una abbondante salatura preventiva su tutto il territorio comunale. Si raccomanda agli automobilisti la massima attenzione per la giornata di domani. Nella mattinata saranno attivi, sulla viabilità principale e nelle zone di Favaro e Cossila mezzi spalaneve. Le previsioni prevedono fenomeno di pioggia ghiacciata nel primo pomeriggio, motivo per il quale in mattinata si opererà prevalentemente con le salature senza rimuovere completamente il manto nevoso cosicché qualora si verifichino fenomeni di “freezing rain” non vi sia adesione della stessa ai manti stradali, grazie ai restanti limitati accumuli nevosi sarà più agevole rimuovere lo stato nevoso a fine nevicata limitando il rischio di formazione di stati di ghiaccio. Scongiurato il possibile evento di “freezing rain” si procederà anche alla pulizia delle piazze Comunali. Si raccomanda la massima prudenza sulla viabilità cittadina e l’utilizzo di pneumatici da neve cosi come imposto dal codice della strada. Rimarrà attivo un servizio di sorveglianza da parte degli Uffici Tecnici del comune e da parte della Polizia Municipale".