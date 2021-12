Maltempo, allerta gialla per nevicate in pianura (foto di repertorio)

L’avvicinamento di una perturbazione nordatlantica all’arco alpino occidentale causerà un graduale peggioramento del tempo sul Piemonte, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio odierno e nevicate diffuse attese nella prima parte della giornata di domani anche sulle zone di pianura. A scriverlo, sul proprio sito, l'Arpa Piemonte.

“Le precipitazioni saranno generalmente moderate, con quota neve al suolo sul settore centro-meridionale e sui 200-300 m su quello settentrionale; i fenomeni più intensi, a possibile carattere di rovescio, sono attesi sul settore sudorientale – si legge nella nota web - Gli accumuli più significativi a bassa quota riguarderanno Monferrato, Astigiano e Alessandrino, dove potranno superare i 15-20 cm; sui restanti settori di pianura i quantitativi saranno inferiori, tra 5 e15 cm. Anche la città di Torino sarà interessata dalle nevicate, con accumuli che potrebbero superare i 5 cm. Sulle zone montane e pedemontane sono previsti valori di nuova neve compresi tra 15 e 20 cm. In considerazione di ciò è stata emessa un’allerta gialla per nevicate sulle zone di pianura. Un progressivo miglioramento interverrà a partire da ovest nel corso del pomeriggio di domani, favorito dalla rotazione delle correnti in quota da ovest-nordovest e dall’attivazione di venti di foehn nel corso della serata nelle vallate alpine occidentali, con fenomeni in esaurimento ovunque a fine giornata”.