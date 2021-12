Candelo, la proposta di Veronese: “Installiamo bracieri per Natale?”

“Perchè non installare alcuni bracieri per abbellire Candelo?”. A domandarselo, il capogruppo della minoranza Candelo per Tutti Elettra Veronese. “Chiunque abbia viaggiato nei paesi del Nord Europa ha caro ricordo dell’atmosfera magica che creano i bracieri all’aperto – spiega la consigliera di minoranza - Per questo motivo il nostro gruppo ha deciso di presentare al sindaco una mozione chiedendo di acquistare e installare dei bracieri nella piazza Castello e all’interno del Ricetto e perché no, eventualmente anche nella piazzetta della chiesa di Santa Maria Maggiore. Il valore è modico ed il risultato scenografico assicurato. L’iniziativa bilancerebbe in modo corretto da un lato l’esigenza di non mortificare oltre la socialità e dall’altro il bisogno di prevenzione dal contagio, allietando significativamente le feste alla cittadinanza, senza tacere che, pur nel suo piccolo, darebbe un segnale positivo all’economia biellese, dato che vi sono aziende locali che li producono. A questo punto c’è da chiedersi il sindaco questa volta accetterà una buona idea anche se non arriva dalla propria maggioranza?”.