Biella, Super Green Pass al via da ieri, e arrivano disdette per cene e cenoni

Niente tampone per cenare al ristorante. Per poter stare seduti comodamente al calduccio a gustarsi un buon menu magari delle feste e brindare con amici e parenti, al ristorante è possibile solo con il Green Pass. E anche a Biella come in altre città ci sono le prime disdette per eventi vari.

A segnalare quanto sta accadendo è l'assessore al Commercio del capoluogo Barbara Greggio. "Mi hanno telefonato già diversi titolari di ristoranti che hanno ricevuto disdette per cene e cenoni - racconta l'assessore - . Mi spiace per loro ma non ci posso far nulla. Il decreto che è stato fatto in concomitanza delle feste è chiaro. E saranno anche fatti controlli in base a quanto è stato detto nei tavoli coordinati dalla Prefettura. Non è possibile fare diversamente. Si deve rispettare la legge e noi non abbiamo voce in capitolo".

Il Comune la sua parte durante le chiusure dell'anno passato l'aveva già fatta. E ora non è possibile immaginare niente del genere. "Abbiamo aiutato le attività sia con i dehors che non sono stati fatti pagare e con la tariffa rifiuti, grazie ai soldi che ci ha dato lo Stato. Ora però, la situazione è diversa perché le attività sono tutte aperte a pranzo e a cena e la percentuale di vaccinati è più alta rispetto a quelli non vaccinati. Dunque non sono previsti aiuti".

A proposito di dehors il Comune è intanto in attesa di sapere se sarà prorogata l'esenzione: "Non ci hanno ancora detto nulla - conclude l'assessore -. Al momento la proroga finisce al 31 dicembre. Aspettiamo di vedere cosa capita e come devono comportarsi i titolari delle attività".