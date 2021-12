Agli Orsi arriva la magia del Natale Solidale con l’adozione degli orsetti dall’albero di peluche VIDEO

Il Parco Commerciale Gli Orsi inaugura ufficialmente l’inizio del periodo più festoso dell’anno e si illumina della magia del Natale arricchendosi di luminarie, decorazioni a tema e del tradizionale albero che quest’anno è ancora più speciale perché ad addobbarlo sono degli orsetti di peluche.

Fino al 24 dicembre tutti i clienti dello shopping center possono partecipare all’iniziativa solidale “Accendi il cuore” e “adottare” un peluche dall’albero di Natale, a fronte di un contributo di € 10.

Tutti coloro che adotteranno l’orsetto potranno poi accendere un piccolo led luminoso che decorerà la postazione e per ogni orsetto adottato verrà appeso un palloncino a forma di cuore, che prenderà il posto del peluche sull’albero di Natale, come simbolo del prezioso gesto di solidarietà. Un piccolo dono che renderà felici bambini e adulti “scaldando i loro cuori” e contribuirà allo sviluppo del percorso ostetrico e neonatologico dell’Ospedale di Biella. Non solo: fino al 20 dicembre, i clienti che adotteranno l’orsetto potranno far vivere ai più piccoli l’emozione di ricevere un videomessaggio personalizzato direttamente da Babbo Natale. I giorni e orari di attività dell’iniziativa sono consultabili sul sito www.gliorsi.it.

Quanto raccolto da Gli Orsi tramite questa iniziativa contribuirà al raggiungimento di un importante obiettivo: acquisire un dispositivo che rappresenta un avanzamento tecnologico rispetto a quelle attualmente disponibili. Il ricavato andrà infatti a sostenere il “Progetto Nascita” della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Pediatria dell’Ospedale di Biella, per l’acquisto di un cardiotocografo da destinare al reparto di Ginecologia e Ostetricia.

Si tratta di uno strumento utile a monitorare il benessere del bambino durante il travaglio, in particolare tramite la misurazione del battito del cuore per individuare così possibili situazioni di stress nei momenti precedenti la nascita. Una strumentazione importante a beneficio delle condizioni del nascituro e della mamma, che permette al personale di valutare con tempestività e in sicurezza le azioni durante il parto.

ASL Biella sarà presente al centro commerciale durante il periodo natalizio il 17 dicembre dalle 15 alle 17: il personale medico e sanitario del Dipartimento Materno Infantile sarà a Gli Orsi per dare informazioni al cittadino sul tema "La salute della donna, la maternità e la salute del neonato".

Infine, per rendere questo periodo ancora più speciale e accogliere i clienti in un’atmosfera gioiosa e calorosa, è stata allestita una postazione scenografica con una casetta della letterina: uno spazio dove i bambini possono imbucare nella grande cassetta della posta la propria letterina dei desideri indirizzata a Babbo Natale e in cui è possibile scaricare, tramite l’apposito QR code, un video messaggio di auguri direttamente dal Polo Nord.

Una modalità innovativa per far vivere ai visitatori il calore unico del Natale, creando un legame con la comunità locale e garantendo sempre distanziamento sociale e sicurezza.

Per informazioni: www.gliorsi.it.