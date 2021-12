Trasferta ostica per la Scuola Pallavolo Biellese, la Serie D torna a mani vuote da Domodossola

Lunga trasferta per la Serie D della Scuola Pallavolo Biellese, che non riesce a strappare un punto alla capolista Domodossola. Dopo il primo set vinto dai biellesi, la squadra di casa ha fatto valere la maggiore esperienza sul campo, aggiudicandosi la partita per 3 a 1.

“Nonostante tante difficoltà abbiamo effettuato una delle partite migliori della stagione - dice coach Marangio -. Con alcune assenze importanti e il palazzetto gremito di pubblico di casa non era scontato giocare bene, sia tecnicamente sia caratterialmente, come abbiamo fatto. Un plauso ai ragazzi che stanno dimostrando di non mollare mai, spero che prima o poi arriveranno anche i punti in classifica perché ce li meritiamo.”

Domodossola - SPB 3-1

Parziali: 23-25; 25-18; 25-20; 25-15.

SPB: Andrigo 0, Badini 0, Bottigella 11, Ozarchevici 0, Pelle 16, Rege 9, Roncati 13, Sarasino 4, Spinello 6. Liberi Ressia, Pelosini.