Tennistavolo Vigliano, i “tre moschettieri” di Panaite protagonisti a Villadossola

Domenica è stato il turno dei giovani atleti della Polisportiva Tennistavolo Vigliano, protagonisti a suon di buone prestazioni al primo torneo del Grand Prix Regionale, svoltosi a Villadossola. Elos Marino, Edoardo Dal Pio Luogo e Christian Giodano sono i "tre moschettieri" partecipanti, guidati dall'allenatore Adrian Panaite.

La prima fase a girone ha visto Marino e Pio Luogo occupare il 3° posto nei rispettivi gironi under 15 e il passaggio al tabellone di "consolazione" ad eliminazione diretta. Qui, hanno dimostrato tutto il loro valore centrando due vittorie ciascuno, valevoli per la finale. Ne è nata una sfida combattuta e intensa con il successo finale di Marino. Tra gli Under 11, spicca il piccolo Giordano, assoluto mattatore del girone ma si ferma al primo turno del tabellone, classificandosi nei primi otto.