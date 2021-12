Splendor, solo applausi per gli atleti biellesi a Villadossola

Ottima prova dei giovani pongisti dello Splendor Autogarbaccio/MB Line nella prima del Grand Prix regionale che si è svolto domenica 5 dicembre a Villadossola. Martina Picco si aggiudica la prova femminile under 19 battendo in finale la compagna di squadra Nicole Caron.

Nella categoria under 13 maschile Riccardo Motta si guadagna la finale mentre Mattia Zoppello sale sul terzo gradino del podio. Terzo posto conquistato anche a pari merito nella categoria under 11 maschile da Leonardo Alvarado e Lorenzo Mutluer. Buona prova anche di Tommaso Zoppello nelle categorie under 15 e under 17 e di Francesco Bidese, Alessandro Saitta e Gabriele Negrone. Nel complesso un discreto risultato per la compagine cossatese. Prossimo appuntamento a gennaio a Isola d 'Asti.