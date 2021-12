Candelo, tornano gli elfi podisti aspettando il Natale

Un gruppo di corridori attraversa le strade di Candelo in direzione Ricetto. L'unico segno distintivo? Un cappello da elfo aiutante di Babbo Natale. La scena appena descritta non è inventata, bensì racconta lo svolgersi di una delle manifestazioni podistiche non competitive più caratteristiche e seguite dell’anno.

Chiunque se la fosse persa potrà tranquillamente recuperare nei prossimi giorni, precisamente mercoledì 8 dicembre, perché “La corsa degli elfi” tornerà ad animare le vie del paese a partire dalle ore 9 in via Iside Viana 38, presso il supermercato Conad. Scoccate le 10, il gruppo si dirigerà verso il Ricetto affrontando, a ritmo libero, un percorso di 5 chilometri. Per iscrizioni contattare Gianni Melis al 339.6257800.