Bella vittoria per Pallacanestro Vigliano. Primo tempo equilibrato, con pochi punti ma tanta intensità: i padroni di casa provano a correre ma gli ospiti sono bravi a rientrare e a trovare diversi canestri chiudendo avanti di 7. Nel secondo tempo, Vigliano riparte con grinta e voglia di vincere e grazie ad un partenza lampo di carattere e buona concentrazione i gialloneri chiudono il terzo quarto con un parziale di 23-8 e vanno avanti di 8.

Segue un tempo molto nervoso, dove si fa fatica a trovare i punti necessari per allungare e Vercelli ne approfitta per riportarsi a -2 senza mai andare in vantaggio. Al fischio finale, i biellesi alzano le braccia al cielo, pienamente soddisfatti dei primi due punti conquistati in casa. Un successo prezioso, ottenuto anche con coach Bona espulso per buona parte di gara.

Pallacanestro Vigliano vs Mooskins Vercelli 59-53 (14-18; 27-34; 50-42)

Pallacanestro Vigliano: Zordan 4, Brando, Spirito 2, Borio 6, Imperadori, Gagliano 5, Fiorindo 22, Perla, Bottone 11, Scaglia Rat 7, Coghetto 2. All. Bona.