Etsy Market Made in Biella, ritorna il market dell’artigianato locale

Artigianato locale, collezionisti vintage, cibo a km 0 a cura di Let Eat Bi, progetti educativi innovativi, arte e cultura si incontrano nella meravigliosa cornice di Cittadellarte.

Il market Etsy Made Local si svolgerà negli spazi di Nova Civitas - Sala Cervo, dove gli artigiani e i collezionisti mostreranno e metteranno in vendita prodotti nati con passione sul territorio biellese.

Arredo casa, abbigliamento green, accessori nati dal riutilizzo , detersivi ecologici, abbigliamento vintage selezionati tra i migliori della città saranno il regalo occasione per regali da donare e trovare sotto l’albero.

Per festeggiare viene effettuato uno sconto del 50 % sul biglietto d’ingresso alle mostre di Cittadellarte,e al nuovo spazio “Biella Città Arcipelago", un’occasione ideale per trascorrere un weekend immersi nell’arte e nella conoscenza del territorio. Le visite alle mostre sono guidate con orario 11:00 / 14:30 / 16:30 .

Nel corso delle due giornate sono previste attività riservate ai bambini tra 5 e 10 anni e alle loro famiglie, a cura di Ambienti di Apprendimento di Cittadellarte. Workshop e laboratori dedicati ai temi della sostenibilità e della creatività animeranno l'area esterna dello spazio Tettoia Concept, debitamente riscaldata per l'occasione.

L'attività è sostenuta dal Dipartimento per le politiche della famiglia, all'interno del bando "EduCare".

Presentazione del mercatino del bambini "Se hai bisogno, fai un fischio!" a cura degli studenti di Open School di Cittadellarte e possibilità di conoscere il progetto educativo parentale insieme agli insegnanti. ( Richiesta la prenotazione obbligatoria per visite al museo,e workshop bambini all'indirizzo termeculturali@cittadellarte.it o al numero 3316676212 ).

Come tutti gli anni vi chiediamo di partecipare, anche se con poco, alla raccolta di generi alimentari per “ Pane Quotidiano” donando pasta, riso e cibo in scatola.

PROGRAMMA SABATO 18

ORE 10.30 in zona Tettoia Concept Iniziamo con una risata!

Da 0 a 99 anni trasforma la tua energia portando benessere al corpo,alla mente e allo spirito. Lo Yoga della risata a cura di Luigia Morelli,si svolgerà all’aperto ma coperto trasportando in mondo di allegria e leggerezza. Obbligatorio portare una buona dose di sorrisi,un ‘accessorio color arancio -rosso e tanta voglia di vivere insieme questa esperienza.

ORE 11.30

in spazio BEST Workshop creativo di Mandala a cura di “ArteSogno” con il progetto “ Le Vie della Dea”

L’introduzione al mondo del Mandala, e creazione all’opera d’arte condivisa. Disegni, numeri, colori e parole saranno gli ingredienti per irradiare un campo di amore incondizionato prenatalizio.

ORE16:00

In spazio BEST Merenda e the caldo con l’influencer e scrittrice Stella Bellomo Presentazione del libro “ Cucina al Naturale” .

ORE18.00

in spazio BEST Presentazione del libro “ Il Viaggio che rifarei” . Incontro con lo scrittore Johnny Do e firma copie del libro.

DOMENICA 19

ORE 10.30

in spazio BEST “La Ghirlanda di Natale” Workshop naturalmente creativo a cura di Cristina Zia.

Ingredienti naturali come legno di glicine,foglie e bacche raccolte nel territorio biellese si trasformeranno in una decorazione fatta a mano per adornare la propria casa. (Costo di partecipazione con offerta libera a partire da 5 euro)

ORE 15.00

in spazio BEST “Decorazioni in vetro” Workshop creativo a cura di Maria Scarognina.

In questo corso realizzeremo una decorazione in vetro imparando le basi della tecnica di vetrofusione. Scopriremo come si manipola il vetro, come si taglia e come si muove quando si scalda. (Costo di partecipazione €40, massimo 10 persone)

ORE 17.00

in spazio BEST “Oli essenziali e benessere” a cura di Elena Negro.

Presentazione e introduzione al mondo degli oli essenziali nella vita quotidiana. Dj set a cura di Hydro

Info & Prenotazioni Workshop

OBBLIGATORIA ai numeri +39 3482510191 - +393922413925

Ingresso libero e gratuito

Obbligo ingresso all’evento con Green Pass