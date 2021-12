Strage di volpi, investite e lasciate senza vita sulle strade biellesi

Investite e ritrovate senza vita 7 volpi in vari punti della provincia. È il triste bilancio di questo weekend sulle strade biellesi: sono stati numerosi gli interventi della sezione recupero animali del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella.

Le azioni si sono concentrate per lo più in Valsessera, tra i comuni di Pray e Coggiola, sull'uscita della Superstrada per Valdengo (con la scoperta di tre carcasse lungo l'arteria), a Biella e sulla Settimo-Vittone.

Fortunatamente una volpe è stata recuperata ancora viva lungo la Candelo-Benna, dopo uno scontro con un'auto che le ha provocato un trauma cranico: l'animale è stato affidato ai veterinari dell'ASL per le cure del caso. Non appena avrà recuperato le energie, verrà liberata nei boschi biellesi.