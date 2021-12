Sordevolo piange la morte di Angela Sorrentino, aveva 65 anni

Da dietro il bancone ha servito per molto tempo cittadini e visitatori, offrendo un servizio distinto e altamente qualificato. I suoi biscotti, realizzati con cura e passione, erano apprezzati per la qualità e il gusto inconfondibile.

Doti umane che chiunque riconosceva in Angela Sorrentino, la titolare del minimarket di Sordevolo, mancata nei giorni scorsi all'età di 65 anni. La commerciante era molto conosciuta in paese e nel Biellese, specialmente per la sua professionalità. La notizia della sua morte ha profondamente addolorato l'intera comunità. L'ultimo saluto si è tenuto sabato nella chiesa parrocchiale di Sordevolo.