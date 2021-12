Ladri mettono a soqquadro un maneggio, nuovo furto in Valle Elvo (foto di repertorio)

Ladri di nuovo in azione in Valle Elvo. Questa volta è Sala Biellese a finire nei radar dei soliti ignoti che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero introdotti all’interno di un maneggio mettendolo letteralmente a soqquadro, in cerca di oggetti preziosi.

Alla fine, si sarebbero allontanati con alcune attrezzature utilizzate nell'equitazione per un danno ancora da quantificare. A fare la scoperta il proprietario una volta tornato nella sua proprietà. Sul fatto, avvenuto nei giorni scorsi, indagano i Carabinieri.