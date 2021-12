Biella, pedone investito e trasportato in ospedale

Grosso spavento per un passante biellese, investito da un'auto in corsa in corso Pella, a Biella, nella prima mattinata di oggi, 6 dicembre. La dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di accertamento ma dalle prime informazioni raccolte è stato assistito e portato in ospedale dal personale sanitario del 118 in codice verde. Sul posto gli agenti di Polizia Locale per i rilievi del caso.