97enne trovato senza vita in casa, tragedia a Biella

Macabra scoperta nel pomeriggio di oggi, 6 dicembre, a Biella. Un uomo di circa 97 anni è stato ritrovato senza vita all'interno del suo alloggio. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni vicini di casa che non l'avevano più visto in giro da alcuni giorni.

Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, ma purtroppo non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l'uomo vivesse da solo. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.