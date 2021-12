Tollegno: un nuovo parco giochi con progetto condiviso tra Comune e associazioni del paese

Al via l’intervento di riqualificazione dell'area giochi in Tollegno, in Piazza Alpini d'’Italia. Il progetto, prevede la creazione di uno spazio giochi inclusivo per un costo complessivo di 85.000 euro. "L’intervento - spiega il sindaco Pier Giuseppe Acquadro - ha lo scopo principale di trasformare completamente l’area in esame, per creare un parco privo di barriere architettoniche, con giochi ideati e progettati per far sì che siano fruibili da parte di ogni bambino, anche con disabilità psicomotoria lieve o media, ipovedenti o su carrozzina. Si tratta in sintesi di uno spazio di divertimento senza barriere e divisioni".

Sponsor dell'iniziativa il Comune ma non solo. Una parte, 40 mila euro, sarà infatti finanziata dall’Associazione Pro Loco di Tollegno, in qualità di capofila del tavolo delle Associazioni di volontariato e dei volontari che si sono aggregati sotto la dicitura e il simbolo “Più Tollegno per tutti”, per la presentazione del progetto di collaborazione, vista la valenza sociale e aggregativa dell’opera.

"Purtroppo noi da soli non saremo stati in grado di portare avanti il progetto - continua Acquadro - e il vice sindaco Sergio Zen lo ha preso a cuore chiedendo alle associazioni del paese se potevano anche loro contribuire. E queste hanno risposto positivamente".