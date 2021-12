Biella Piazzo verso il Natale, i commercianti: "Il Piazzo è solo piazza Cisterna e solo estiva"

"Il Comune ha messo pochissime luminarie in piazza e ha tagliato fuori le altre parti del quartiere non mettendo nemmeno una luce (dal circolo del Piazzo fino a tutta via Avogadro e corso del Piazzo).... evidentemente secondo loro il Piazzo è solo piazza Cisterna e solo estiva".

E' lo sfogo de commercianti del Piazzo, che hanno deciso di fare da sé e hanno contribuito tutti per dare un tono più importante alla piazza con tre alberi di Natale con tante lucine oltre che un presepe. "Spiace per le attività lungo le vie laterali perché non hanno luci - spiegano - ma abbiamo contribuito proprio tutti, ci teniamo al nostro quartiere".

Non coglie la polemica l'assessore al Commercio barbara Greggio che spiega: "Ci siamo adoperati per creare l'atmosfera in tutti i quartieri allo stesso modo. Abbiamo messo in centro la pista di pattinaggio, le casette ai giardini, c'è il trenino, ci sono le giostre. Le luminarie che ci sono al Piazzo sono le stesse di via Italia. Siamo arrivati dove abbiamo potuto perché non ci sono stati contributi da parte dei commercianti, che comunque hanno fatto bene a fare da sé. Tra noi e loro deve essere una sinergia, non un'assistenza. Al Piazzo hanno messo loro degli alberi, al Vernato hanno illuminato una rotonda, al Villaggio La Marmora hanno allestito un mercatino. E' giusto che ognuno faccia la sia parte, come avviene in tutte le città".