Biella, in via Italia arriva la casetta del Leo Club

I soci del Leo Club Biella sono lieti di annunciare che anche quest’anno, dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid-19, come da tradizione torneranno ad offrire bevande calde ai passanti, in cambio di un’offerta libera, presso la casetta del vin brulé in via Italia, davanti alla chiesa della Santissima Trinità.

La nuova casetta è stata donata al club dal Lions Club Biella Host nell’anno 2020/21 sotto la presidenza di Damiano Peretti. I fondi raccolti con le donazioni verranno destinati all’acquisto di suppellettili per la casa che accoglierà ragazzi neomaggiorenni usciti da case-famiglia e comunità. Ci si potrà concedere un attimo di pausa e aiutare chi è in difficoltà, godendosi una bevanda calda alla casetta del vin brulé tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle 14.30 alle 18.30, fino al 9 di gennaio.