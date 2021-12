190 anni di spartiti e concerti, traguardo storico per la banda musicale di Tavigliano (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

190 anni e non sentirli. Traguardo storico per la banda musicale di Tavigliano che nella giornata di sabato, 4 dicembre, ha festeggiato i quasi due secoli di attività. Dal 1831, infatti, la piccola realtà musicale della Valle Cervo allieta con i suoi spartiti e concerti generazioni di biellesi.

“La terza banda da più tempo in azione, dopo Candelo e Netro – confida con orgoglio il sindaco Gino Mantello – Non un compleanno qualsiasi ma una data storica per tutta la comunità. Il paese ha partecipato con affetto e adesione a questi festeggiamenti. I complimenti, uniti ai ringraziamenti, vanno al maestro Mauro Pasqual Cucco e a tutti i membri della banda”.

Dopo la santa messa, presieduta dal vescovo Roberto Farinella, insieme al vescovo Alceste Catella e a don Paolo Gremmo, in suffragio del maestro Sergio Bonessio e di tutti i musicisti defunti, si è tenuta la cena realizzata dai volontari della Pro Loco e dagli Alpini, con concerto finale e foto di rito.