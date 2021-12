Lavori sulla Provinciale Lessona-Crocemosso, chiude tratto di strada a Strona: ecco quando

Proseguono i lavori lungo la Provinciale Lessona-Crocemosso per la messa in sicurezza del versante, colpito da un violento smottamento. Nei prossimi giorni, arriverà la gru della ditta per eseguire alcuni importanti interventi nel tratto stradale situato in frazione Fontanella Ozzino.

La strada resterà chiusa nei giorni 9-10-13-14 dicembre, dalle 8.30 alle 16. “Siamo nelle fasi finali della realizzazione dell'opera – afferma il sindaco di Strona Davide Cappio – Meteo permettendo, la porteremo a compimento entro il mese di gennaio”.