Sagliano, partiti i lavori per portare il metano in Valle Cervo

Campiglia: partiti i lavori per portate il metano in Valle Cervo

Ci siamo: a Sagliano Micca sono iniziati i lavori di 2iretegas che porteranno il metano in Valle Cervo.

Sarebbero dovuti partire un mesetto prima, ma per il sindaco di Campiglia Maurizio Piatti è comunque sempre un importante risultato. "Speriamo che porti beneficio a chi abita nella vallata - commenta Piatti - , che possa spendere un po' meno per riscaldarsi ed essere più comodo. E' stata una lunga battaglia ma alla fine siamo partiti, anche se per vedere la fine del progetto si dovrà aspettare fino al 2023 e tra qualche settimana con molta probabilità il cantiere dovrò chiudere perché con il freddo non è possibile procedere con i lavori di asfaltatura".

Il progetto prevede a grandi linee tre fasi di realizzazione della rete di distribuzione, da Sagliano Micca a Valmosca, passando per Balma, Quittengo e Campiglia, con due diramazioni per Forgnengo e Riabella. Quindi, il secondo lotto coinvolgerà Rialmosso, Tomati, Piaro, Piana, Asmara, Magnani, Driagno, Roreto e Gruppo; poi sarà la volta dell'ultimo lotto, rivolto a Oriomosso, Mortigliengo, Oretto, Bariola, Sassaia e Albertazzi.

Per il momento questa prima parte del primo lotto arriverà fino a Bogna per riprendere a febbraio e proseguire.