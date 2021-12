Biella, lavori sulla Tangenziale Sud: ecco come cambia la viabilità

A partire da oggi, per lavori di manutenzione, saranno chiusi alcuni tratti della Tangenziale Sud di Biella. In particolare è prevista la chiusura al traffico della Tangenziale Sud di Biella dalla rotonda C.so Europa all'uscita Ponderano - Via Case Sparse - Direzione Ivrea - Mongrando, su rampa di ingresso, a partire dalle8 del 6 dicembre fino alle 18 dell'11 dicembre.

Successivamente è prevista la chiusura al traffico della Tangenziale Sud di Biella dall'uscita Ponderano-Biella centro alla rampa di uscita su Corso Europa, su tutte le corsie, a partire dalle 8 del 13 dicembre fino alle 18 del 18 dicembre. Tali divieti saranno segnalati sul posto con suggerimento relativo alla viabilità alternativa.