Apre il ponte tra Romagnano e Gattinara

E' arrivato il giorno atteso da 14 mesi: alle 11 di oggi, lunedì 6 dicembre, apre al traffico il ponte provvisorio sul fiume Sesia: le sponde di Romagnano e Gattinara tornano a essere collegate dopo il crollo del precedente ponte avvenuto nell'ottobre 2020.

Per i pendolari finisce un periodo di grande fatica e di disagi: da oltre un anno, infatti, erano costretti a raggiungere Serravalle o Ghislarengo per oltrepassare il fiume, con un aggravio di traffico, spesa, code e tempi di percorrenza.

Sul ponte provvisorio, realizzato un po' più a nord rispetto a quello caduto, non potranno transitare i pedoni mentre non ci saranno problemi i bus di linea. Intanto, da parte delle amministrazioni locali, continua il pressing per arrivare in tempi accettabili alla costruzione del viadotto definitivo.