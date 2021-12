Scuola Pallavolo Biellese vince ad Asti, secco 3-0

Grande risposta dei ragazzi di coach Di Lonardo, in trasferta ad Asti, che non si sono fatti cogliere impreparati e hanno condotto la partita nonostante alcuni momenti di calo. Il primo e il secondo set sono partiti in salita per i biellesi, che hanno subito dei parziali importanti. Ma con pazienza e costanza il recupero non si è fatto attendere e ha vinto chi ha espresso la pallavolo migliore.

"Sono soddisfatto della vittoria - dice Enrico Bagnasco, centrale della formazione biellese -. Soprattutto perché sono riuscito a dare il mio contributo e fare ciò che l'allenatore mi ha chiesto: essere efficace a muro. Adesso dobbiamo pensare alla partita di sabato prossimo contro San Paolo, per provare a consolidare la nostra posizione in vetta alla classifica". Bella vittoria per la prima squadra, che aggancia la vetta della classifica.

Hasta Volley - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 17-25; 14-25; 15-25.

SPB: Bagnasco 3, Bertoni 6, Gallo 6, Guala 11, Marchiodi 9, Scardellato 20, Silvestrini 3. Vicario (L). NE Ricino, Rastello, Brusasca.