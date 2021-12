New Generation Taekwondo, gare in presenza dopo 2 anni di stop: ecco com'è andata

Domenica 5 dicembre alcuni degli atleti della New Generation Taekwondo, società con sedi a Roasio e Candelo, hanno partecipato, per la prima volta in presenza dopo quasi 2 anni di stop, alla competizione individuale di forme tenutasi a Genova, la Columbus Cup, gara organizzata dal comitato ligure con oltre 200 atleti provenienti dal Nord Italia.

Le competizioni di forme sono una parte integrante delle competizioni sportive di questa disciplina e rappresentano, in modo semplificato, dei combattimenti dimostrativi con avversari "immaginari", gli atleti eseguono delle sequenze codificate di parate, pugni e calci che variano in base al grado della cintura. Tre gli atleti in gara: Luca Lovisetto di Roasio, categoria cadetti cinture rosse, si è posizionato al quarto posto nella sua categoria; Diego Quaglia di San Germano Vercellese, categoria cadetti cinture verdi, ha guadagnato un terzo posto e infine Davide Bertano di Sostegno, categoria junior cinture gialle, si è posizionato al secondo posto.

"Finalmente dopo quasi due anni di fermo abbiamo avuto la possibilità di partecipare in presenza ad una gara che ci ha consentito di misurare la preparazione tecnica e gli obiettivi di crescita dei nostri atleti nell'ambito forme: al di là dei risultati, questa gara è un buon trampolino di partenza dopo tanto tempo e i nostri atleti si sono dimostrati competitivi e all'altezza della situazione" commentano i tecnici Giorgio e Stefano Moi che hanno accompagnato gli atleti alla competizione. I prossimi appuntamenti per la società sono fissati per l'11 dicembre, per gli esami di conseguimento dei Dan (cinture nere) che si terranno a Torino e il 18 dicembre per gli esami interni di passaggio di grado delle cinture colorate.