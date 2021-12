Calcio, poker Cossato: vale il primato. Prima vittoria per le Torri e il Gaglianico non si ferma più

Un Cossato arrembante supera l’Arona con il punteggio di 4 a 0 e si porta in testa al girone di Promozione: a segno Salzano, Sabin (doppietta) e Ndiaye. Nuovo ko, invece, per Vigliano e Chiavazzese che restano nei quartieri meno nobili di classifica.

In Prima Categoria, primo successo per le Torri Biellesi che superano 3 a 2 in trasferta il Pro Roasio. Successi netti anche per Ceversama, Valdilana Biogliese e Ponderano. Turno di riposo per la capolista Valle Cervo, agganciata dal Pontestura. In Seconda, prosegue la marcia del Gaglianico, che ottiene il 9° successo stagionale su 12 incontri disputati: sorride anche la Cervo mentre Pollone e Valle Elvo non vanno oltre lo 0-0. Infine, crollo esterno del Lessona sul campo del Cameri.

Promozione

Risultati del 13° turno

Briga vs Bianzé 0-0

Bulè Bellinzago vs Valduggia 1-1

Città di Cossato vs Arona 4-0

Omegna vs Chiavazzese 3-0

Piedimulera vs Santhià 4-2

Sizzano vs Dormelletto 2-5

Vigliano vs Vogogna 0-1

Sparta Novara vs Juve Domo Rinviata

Classifica

Città di Cossato 27

Omegna e Briga 26

Arona e Dormelletto 23

Bianzé e Bulè Bellinzango 22

Piedimulera 20

Sparta Novara 17

Juve Domo e Vigliano 16

Santhià 11

Chiavazzese e Sizzano 10

Valduggia e Vogogna 9

Prima Categoria

Risultati del 13° turno

Virtus Vercelli vs Junior Pontestura 1-2

Ceversama vs Strambinese 3-0

Cigliano vs Valdilana Biogliese 0-2

La Chivasso vs Valle Cervo Andorno ND

La Vischese vs Serravallese 4-1

Ponderano vs Pro Palazzolo 3-0

Pro Roasio vs Torri Biellesi 2-3

San Nazzaro Sesia vs Gattinara 1-3

Classifica

Junior Pontestura e Valle Cervo Andorno 26

Ceversama 23

Virtus Vercelli 22

Ponderano 21

Valdilana Biogliese 20

La Vischese 19

Serravallese 17

Gattinara e Pro Palazzolo 16

Cigliano 13

San Nazzaro Sesia e Strambinese 12

Pro Roasio 8

Torri Biellesi 4

Seconda Categoria

Risultati del 12° turno

Cameri vs Lessona 3-1

Lumellogno vs La Cervo 0-1

Olimpia Sant’Agabio vs Virtus Mulino Cerano 0-2

Pernatese vs Rmantin 4-1

Pro Novara vs Valle Elvo 0-0

River Sesia vs Gaglianico 0-1

San Rocco vs Pollone 0-0

Classifica

Gaglianico 29

Cameri 28

Pro Novara 25

Pernatese 24

Rmantin 21

La Cervo 20

River Sesia 17

Valle Elvo 15

Olimpia Sant’Agabio 13

Lessona 11

Virtus Mulino Cerano 10

Pollone 8

Lumellogno 7

San Rocco 5