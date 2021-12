Anima e cuore Teens, Casale trema al Forum ma vince

Il cuore oltre l'ostacolo non basta al Teens Basket Biella per battere la capolista Casale al Forum e tornare al successo. Nonostante le assenze di Vercellino e Maffeo lo Zeta Esse Ti gioca la miglior partita stagionale, soffre andando per due volte in doppia cifra di svantaggio (15-28 nel primo quarto, 58-72 a inizio quarto periodo), ma resiste alle folate della Junior e arriva sul - 2 (75-77) a 2 minuti dalla sirena finale.

Proprio nel momento decisivo della partita viene fischiato un fallo tecnico (molto dubbio) ad Amoruso per simulazione, libero e possesso regalati a Casale che va sul 75-79. Una super tripla di Caroli porta Biella a - 1, poi lo stesso Caroli sbaglia due liberi sul 78-82 e gli ospiti conquistano la settima vittoria su sette. Il Teens esce tra gli applausi dei 200 tifosi presenti al Forum, con una prova d'orgoglio che deve dare coraggio e fiducia per il proseguio della stagione.

Quattro giocatori in doppia cifra, il migliore è Squizzato con 18 punti e 11 rimbalzi. Il Teens chiuderà il 2021 con due trasferte, a Torino contro Kolbe e a Serravalle Scrivia.

Teens Basket Biella ZetaEsseTi - Junior Casale 80-84 (20-28, 37-40, 58-69).

Biella. Guelpa, Dotti 13, Squizzato 18, Caroli 10, Alberto 13, Cena 3, Perino 4, Ndzie 3, Ouro Bagna 7, Brusasca ne, Amoruso 9, Angelino,. Allenatore: Marco Cardano.

Casale. Banchero 10, Galluzzi 3, Martinotti, Samija 23, Gay 14, Apuzzo 14, Raitieri 3, Faranna 5, Bialkowski, Evangelisti 2. Allenatore: Davide Cristelli.