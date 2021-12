Dal Nord Ovest – Soccorso Alpino, giornata di interventi: cacciatore cade e si frattura un femore

Giornata impegnativa oggi per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Questa mattina intorno alle 11.30 un cacciatore di Domodossola è caduto nella zona di Rivasco, comune di Premia procurandosi una sospetta frattura del femore. Subito inviato il Servizio di Elisoccorso Regionale, è stato richiesto l'aiuto delle squadre a terra per un supporto all'equipaggio dell'elicottero.

Nel mentre, veniva lanciato un secondo allarme per una caduta sulla ferrata di Baveno. Anche in questo caso è intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso con un tecnico di Soccorso Alpino aggiuntivo a bordo che ha recuperato l'uomo per l'ospedalizzazione.

A seguire, una nuova chiamata per due ferratisti bloccati sulla ferrata Walserfall di Croveo, comune di Baceno. Illesi ma impossibilitati a proseguire, i due sono stati recuperati dall'eliambulanza e consegnati a una squadra a terra intervenuta a supporto che li ha presi in carico. Neanche e il tempo di sbarcare i ferratisti che l'elicottero è stato chiamato per un malore al Rifugio Gattascosa, comune di Bognanco dove ha effettuato il recupero e ospedalizzato la paziente.