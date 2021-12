55enne cade a terra e rimane ferita lungo la discesa per la Busancano, salvata dal Soccorso Alpino

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri, 4 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni due donne, residenti nel Biellese, erano impegnate nella discesa tra il Lago delle Bose e la pista Busancano quando, per cause da accertare, una di loro, una 55enne, è ruzzolata a terra, riportando varie escoriazioni su tutto il corpo.

A lanciare l’allarme la figlia, che si trovava con lei. Sul posto si è portato l’elisoccorso con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino che ha provveduto ad assistere la malcapitata, trovata in leggero stato di ipotermia, e a caricarla a bordo per il trasporto in ospedale. La giovane, invece, è tornata alla sua auto in maniera autonoma.