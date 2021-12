Pray, a Flecchia tre giorni di festa in onore di Sant’Ambrogio

Da ieri, 4 dicembre, è cominciata la festa patronale di Sant’Ambrogio, nella frazione di Flecchia, a Pray. Dopo il concerto musicale con le canzoni d’autore, alle 11 di questa mattina avrà luogo la santa messa solenne in onore del santo. Martedì 7, invece, alle 21 in oratorio serata dedicate alle immagini raccontate di un viaggio in Africa.