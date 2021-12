Candelo, è tutto esaurito per il terzo weekend del Borgo di Babbo Natale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Prosegue il successo dell’edizione 2021 del Borgo di Babbo Natale che, per il terzo weekend consecutivo, registra il pieno di ingressi. Complice anche il bel tempo, questa mattina alle 10, i biglietti per la giornata erano già esauriti e l’evento, aperto fino alle ore 18, ha raggiunto i 3500 visitatori.

Per non perdersi il ritorno in grande stile di una delle manifestazioni natalizie più iconiche del territorio è raccomandabile acquistare i biglietti online, all’indirizzo: https://www.liveticket.it/prolococandelo.