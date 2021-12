Sono circa 100 le persone che, a partire dalle 10 di domenica 5 dicembre, hanno fatto visita al presepe meccanico di Callabiana nella chiesetta di San Carlo. Frazione Nelva ha quindi ospitato, per il 26° anno, l’opera allestita da Igino Vercellotti e Giampaolo Gibello dell’associazione Amici del Presepe che, già del primo giorno, si è prospettata come un’edizione di successo con continui gruppi di visitatori in entrata e in uscita. Il presepe sarà visitabile fino al 23 di gennaio.